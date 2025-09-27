Минобороны предложило расширить список болезней, запрещенных для контрактников

Россияне с ожогами век и поражениями лимфатических сосудов не смогут заключить контракт в случае мобилизации. Минобороны предложило расширить список болезней, препятствующих службе. Проект документа опубликовали на портале правовой информации .

Командование предложило расширить перечень заболеваний, при которых признанный ограниченно годным к военной службе человек не сможет быть принят на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и военное время, с 26 до 35 пунктов. Среди них вестибулярные расстройства, поражения артериальных сосудов, стойкое снижение слуха, ожоги век и глаз.

Документ находится на независимой антикоррупционной экспертизе. После доработки Минобороны направит его на дальнейшее согласование. В случае принятия обновленный список болезней вступит в силу с момента официального опубликования.

В России 1 октября стартует осенний призыв. Он впервые пройдет с использованием Единого реестра воинского учета.