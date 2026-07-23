Минобороны отреагировало на назначение нового главкома ВСУ

«А теперь Драпатый! Я сказал: Драпатый!» — прокомментировали в ведомстве.

Новым главнокомандующим украинской армии 21 июля стал генерал-майор Михаил Драпатый, который занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ.



Драпатый неоднократно попадал в скандалы и привлекал внимание СМИ своими действиями — считается, что он поднялся до нынешнего положения за счет выхода украинских подразделений, которые он тогда возглавлял, с огромными потерями из Изваринского котла в 2014 году. На Украине отмечали, что новый главком ВСУ нередко игнорировал рекомендации штаба сухопутных войск и «действовал через голову», из-за чего у него были конфликты с военной верхушкой.