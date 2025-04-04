Милонов попросит СК проверить художника Кантора на дискредитацию ВС России

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов предложил провести проверку в отношении российско-немецкого художника и писателя Максима Кантора. Об этом сообщил Telegram-канал «Сигнал». .

«Считаю, что творческая деятельность данного гражданина перешла границы разумного и требует внимания искусствоведов в погонах», — заявил он.

Депутат добавил, что планирует обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить активность художника на предмет дискредитации ВС России.

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