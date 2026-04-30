Медведев написал статью о милитаризации Европы перед Днем Победы

Зампредседателя Совета безопасности России и глава партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе выступления на марафоне «Знание.Первые» рассказал, что написал статью о милитаризации Европы, приуроченную ко Дню Победы 9 мая. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Я подготовил статью в преддверии нашего главного великого праздника, Дня Победы, статью, посвященную таким сложным процессам, которые идут в Европе, посвященную милитаризации Европы», — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза выразил надежду, что работу хорошо воспримут. Ее должны опубликовать незадолго до 9 мая.

Ранее Медведев заявил, что память о Великой Отечественной войне служит опорой для России, которая позволяет решительно противостоять тем, кто снова готов поднять нацистские знамена. Он также назвал Великую Отечественную войну важнейшей частью национальной памяти.