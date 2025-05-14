Медведев провел заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии в Перми

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел в Перми заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов оружия. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

«Обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК», — написал он.

В январе Медведев потребовал от предприятий ОПК не сбавлять темпов производства. Он отметил, что в 2024 году оборонно-промышленный комплекс успешно выполнил все задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным.

Ранее на встрече с писателями, работающими над произведениями о СВО, Медведев заявил, что итоги специальной операции на Украине не вызывают сомнений. Политик подчеркнул, что будущее создают в том числе те, кто делится эмоциями от происходящего в зоне СВО.