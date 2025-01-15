Медведев потребовал от предприятия ОПК не сбавлять темпов производства

Медведев рассказал о направленном Путину отчете о работе заводов ОПК

Предприятия оборонно-промышленного комплекса по итогам 2024 года выполнили все задачи, которые поставил перед ними президент России Владимир Путин. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии. Видео заседания появилось на его странице во «ВКонтакте» .

Медведев добавил, что направил свой доклад главе государства, где подробно рассказал о графике производства самых востребованных образцов вооружений и специальной техники, а также их поставках.

«Немало сделано для развития производственных мощностей и внедрения передовых технологий на предприятиях ОПК. Совместными усилиями наращивали объемы производства по многим позициям, учитывая опыт боевых действий», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Совета безопасности добавил, что оборонный комплекс выстроил эффективную систему производства оружия и оперативной доставки их в войска.

«Наша задача на текущий год сохранить набранные в прошлом году темпы», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что по ряду позиций объем производства нужно увеличить. Также в число приоритетных задач он внес создание высокотехнологичных вооружений, включая беспилотники.

Политик добавил по значительному числу позиций объемы производства увеличили. Также в приоритетные задачи добавили создание высокотехнологичных вооружений, включая беспилотники.

Медведев добавил, что в число важны задач также включили повышение антитеррористической защищенности заводов.



В конце декабря глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что сохранившиеся со времен СССР военные заводы выжили после 90-х, благодаря решению Путина о создании государственных холдингов. Он подчеркнул, что предприятия смогли не только выжить, но и развиваться.