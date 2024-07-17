Медведев посетил военный полигон Погоново в Воронежской области

Медведев провел совещание по вопросу доукомплектования контрактников

Дмитрий Медведев
Фото: Дмитрий Медведев/«ВКонтакте»

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев побывал с рабочей поездкой в Воронежской области, где посетил военный полигон Погоново. Об этом политик сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«Посещение военного полигона Погоново. Провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками», — написал он.

Также Медведев опубликовал видео посещения полигона, в ходе которого его ознакомили с бытом военнослужащих и их подготовкой.

На прошлой неделе зампред Совбеза возглавил совещание о задачах в области производства пороха и спецхимии. Мероприятие провели на площадке ФГУП «Федеральный Центр Двойных Технологий „Союз“».

До этого Медведев в рамках совещания с Минобороны заявил, что контракты с министерством с начала 2024 года заключили около 190 тысяч человек. По его словам, в России выполняется задача по набору добровольцев и контрактников.

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