Зампред СБ Медведев провел совещание о производстве порохов и спецхимии

Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com
Фото: Dmitry Medvedev/via Globallookpress.com

Заместитель председатель Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание о задачах в области производства взрывчатых веществ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Мероприятие состоялось на площадке ФГУП «Федеральный Центр Двойных Технологий „Союз“».

«Сегодня поговорим о наращивании объемов производства порохов, твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Сегодня поговорим о спецхимии», — сказал Медведев.

Зампред Совбеза 4 июля выступил в рамках совещания с Минобороны. Он сообщил, что контракты с министерством с начала года заключили около 190 тысяч человек. Поставленная президентом Владимиром Путиным задача по набору добровольцев и контрактников выполняется, отметил Медведев.

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