Зампред СБ Медведев провел совещание о производстве порохов и спецхимии
Заместитель председатель Совбеза России Дмитрий Медведев провел совещание о задачах в области производства взрывчатых веществ. Об этом сообщило РИА «Новости».
Мероприятие состоялось на площадке ФГУП «Федеральный Центр Двойных Технологий „Союз“».
«Сегодня поговорим о наращивании объемов производства порохов, твердого ракетного топлива и взрывчатых веществ. Сегодня поговорим о спецхимии», — сказал Медведев.
Зампред Совбеза 4 июля выступил в рамках совещания с Минобороны. Он сообщил, что контракты с министерством с начала года заключили около 190 тысяч человек. Поставленная президентом Владимиром Путиным задача по набору добровольцев и контрактников выполняется, отметил Медведев.