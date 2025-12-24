Медведев назвал приоритет комплектования армии в 2026 году
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в 2026 году одним из ключевых направлений при наборе контрактников станет укомплектование войск беспилотных систем. Об этом он сказал на заседании межведомственной комиссии Совбеза по комплектованию Вооруженных сил, видеозапись которого опубликовал в своем канале в MAX.
«Одним из приоритетов станет укомплектование войск беспилотных систем», — сказал Медведев.
По словам зампреда Совбеза, приоритет БПЛА — важный, но не единственный: работа по привлечению военнослужащих по контракту будет продолжена по всем направлениям и в следующем году.
В ходе заседания он также привел актуальные данные по набору. Контракты о прохождении военной службы, по его словам, заключили около 417 тысяч человек. Кроме того, более 36 тысяч граждан вступили в добровольческие формирования и направились в зону специальной военной операции.
Во время прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что многие российские студенты берут академический отпуск, чтобы принять участие в спецоперации.