Путин рассказал о студентах, которые берут академотпуск для участия в СВО

Многие российские студенты берут академический отпуск, чтобы принять участие в спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря.

По его словам, зачастую совсем молодые ребята берут академотпуск, чтобы по своей инициативе подписать контракт и пойти на фронт.

«Прежде всего, речь идет об участии в боевых действиях в качестве оператора дронов», — сказал глава государства.

Ранее стало известно, что Путин заявил о большом потенциале героев СВО для работы на гражданской службе. По его словам, после возвращения из зоны боевых действий участники спецопераций могут внести вклад в развитие России.