Медведев и Дюмин продолжат курировать ОПК одновременно с Шойгу

Песков: Медведев и Дюмин после перестановок продолжат курировать ОПК

Фото: РИА «Новости»

Развитие оборонно-промышленного комплекса останется в ведении первого зампреда Совбеза Дмитрия Медведева и помощника президента Алексея Дюмина. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге.

«Они продолжают курировать каждый по своим направлениям. Это очень объемная тема, поэтому все в соответствии с распределением обязанностей занимаются своими вопросами», — сказал он.

Песков опроверг предположение журналистов о том, что закрепление за секретарем Совбеза Сергеем Шойгу темы ОПК лишит этой ответственности Медведева и Дюмина. Он заявил, что перестановки не скажутся на этой части их работы.

Шойгу в мае покинул пост министра обороны России. Он заявил, что главной задачей его работы останется контроль над производством боеприпасов и военной техники. Президент Владимир Путин на совещании с правительством поручил ему курировать ОПК.

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