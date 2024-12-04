Мантуров раскрыл авторов названия ракеты «Орешник»

Название новой российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» придумали «специально обученные люди». Так первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров ответил на вопрос журналиста кремлевского пула Александра Юнашева. Видео с коротким комментарием вице-премьера корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале .

На кадрах видно, что корреспондент поймал Мантурова во время одного из заседаний. Сзади первого заместителя председателя правительства можно увидеть официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, который внимательно слушал вопрос журналиста о том, кто придумал название «Орешник».

«Специально обученные люди», — ответил Мантуров журналисту Юмашеву.

На уточняющий вопрос корреспондента, много ли таких специалистов вице-премьер дал отрицательный ответ, окончательно переключившись на общение с Песковым.

Российские военные использовали новую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» для комбинированного удара по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. Президент России Владимир Путин отметил, что аналогов новой ракете в мире нет, потому что она может обходить все системы воздушной обороны.