Ленинградский военный округ возглавит генерал-полковник Лапин | 360°

Важное 15 мая 2024, 15:56 Ленинградский военный округ возглавит генерал-полковник Лапин РИА «Новости»

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Руководить Московским военным округом будет генерал-полковник Сергей Кузовлев. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Ленинградский военный округ возглавит Генерал-полковник Александр Лапин.

Имена командующих новыми военными округами стали известны из списка участников встречи с президентом Владимиром Путиным. В этом перечне указали должности Кузовлева и Лапина.

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«Кузовлев Сергей Юрьевич — командующий войсками Московского военного округа», — отметили в пресс-службе.

Ранее Путин прокомментировал назначение Андрея Белоусова главой Минобороны России. Он пояснил, что новый министр прекрасно разбирается в экономических вопросах. Расходы на оборонный комплекс растут, а опыт Белоусова поможет вписать экономику силового блока в общую экономику страны, заключил глава государства.