Лавров заявил о повышенном внимании Запада к российской военной технике

Западные военные специалисты всегда высоко оценивали работу российских военных подразделений и используемой ими техники. Сегодня они изучают под микроскопом опыт применения современных российских вооружений в зоне проведения СВО. Об этом в интервью программе «Военная приемка» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров .

Глава МИД отметил, что поставки российских вооружений в дружественные страны укрепляют долгосрочное сотрудничество и стратегическое партнерство. Число желающих купить отечественные вооружения только растет, потому что многие увидели его преимущество в реальных боевых условиях.

Лавров напомнил, что после отправки военных подразделения Воздушно-космических сил в Сирию для борьбы с «Исламским государством»* многие специалисты высоко оценили российскую технику.

«Сейчас, во время специальной военной операции, наш опыт изучается буквально под микроскопом, в том числе и западными странами. Это важная составляющая веса государства на мировой арене и его авторитета и репутации», — добавил министр.

В ходе интервью для программы «Военная приемка» Лавров заявил, что Рособоронэкспорт, а также другие предприятия, поставляющие отечественное оружие на мировой рынок, входят в число главных союзников страны в борьбе за мировые процессы.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что в историческую фразу о том, что союзниками России являются армия и флот, давно пора добавить Воздушно-космические силы.

*Запрещенная в России террористическая организация.