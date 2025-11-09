Лавров перечислил настоящих союзников России

Союзниками России являются армия, флот и Воздушно-космические силы. Об этом в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказал глава МИД Сергей Лавров.

«Мы часто вспоминаем, что у России два союзника — армия и флот, но нужно добавлять Воздушно-космические силы», — заявил он.

Глава МИД подчеркнул, что если рассматривать борьбу за влияние на мировые процессы и ситуацию в геополитическом разрезе, то союзником России в работе за демократизацию международных отношений является Рособоронэкспорт, а также остальные поставляющие отечественное оружие на мировой рынок предприятия.

Лавров также согласился с утверждением, что экспорт оружия из страны влияет на ее позиции в глобальной дипломатии и политике.

Фразу про союзников России, ее армию и флот часто приписывают императору Александру III.

Ранее глава МИД сообщил о работе над поручением Путина по ядерным испытаниям.