Кремль назвал чувствительным вопрос о ракетах малой и средней дальности

Песков исключил большой объем данных о ракетах малой и средней дальности

Размещение ракет малой и средней дальности — это важный вопрос обороны и безопасности России, поэтому появление новой информации станет дозированным по мере дальнейшего развития темы. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что тему на заседании Совета безопасности России поднял президент Владимир Путин, поэтому все объемы новых данных зависят от его последующих выступлений.

«Вряд ли такая информация будет как-то анонсироваться. Все-таки это весьма и весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью», — заявил Песков.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности в минувшую пятницу, 28 июня, заявил о необходимости производства ракет малой и средней дальности в ответ на действия США.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос, а также решение о размещении данного вида вооружений необходимо принять для обеспечения безопасности страны.

Россия сохранила мораторий на производство и размещение ракет малой и средней дальности после прекращения действия соответствующего договора с США в 2019 году.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в апреле этого года анонсировал отмену ограничения после заявлений американских чиновников о размещении ракет средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.