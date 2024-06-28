Россия начнет производить ракеты средней и меньшей дальности

Путин о необходимости производства РСМД в ответ на действия США

России необходимо развернуть производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Об этом, как сообщила пресс-служба Кремля, заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«В любом случае нам нужно <…> принимать решения о том, где — если это потребуется для обеспечения нашей безопасности — их размещать», — подчеркнул российский лидер.

Ранее политолог Иван Коновалов заявил, что, если США начнут развертывать в Европе ракеты малой и средней дальности, местное население воспримет это с большой тревогой. По его словам, размещение американского оружия в Европе вызовет волну демонстраций.