Корабли Черноморского флота поменяли тактику

По его словам, корабли поменяли свою тактику, чтобы не стоять просто в бухте и не подвергаться опасности. Таким образом, флот, в который входит морская авиация, успешно уничтожает угрожающие Севастополю безэкипажные корабли противника.

«Флот это и другие подразделения, которые очень эффективно работают с точки зрения обороны. Так что пусть эти заявления останутся для тех, кто их слушает на Западе», — резюмировал губернатор.

Ранее военнослужащие Черноморского флота поразили военные объекты Вооруженных сил Украины крылатыми ракетами комплекса «Бастион».

Также стало известно, что силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Это произошло в северо-западной части Черного моря.