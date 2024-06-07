Корабли Черноморского флота поменяли тактику
Развожаев: авиация Черноморского флота громит беспилотники ВСУ у Севастополя
Корабли Черноморского флота продолжают выполнять тактические задачи, не оставляя Севастополь. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
По его словам, корабли поменяли свою тактику, чтобы не стоять просто в бухте и не подвергаться опасности. Таким образом, флот, в который входит морская авиация, успешно уничтожает угрожающие Севастополю безэкипажные корабли противника.
«Флот это и другие подразделения, которые очень эффективно работают с точки зрения обороны. Так что пусть эти заявления останутся для тех, кто их слушает на Западе», — резюмировал губернатор.
Ранее военнослужащие Черноморского флота поразили военные объекты Вооруженных сил Украины крылатыми ракетами комплекса «Бастион».
Также стало известно, что силы Черноморского флота уничтожили четыре безэкипажных катера ВСУ. Это произошло в северо-западной части Черного моря.