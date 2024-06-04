Береговые ракетные комплексы «Бастион» поразили объекты ВСУ

Минобороны: ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота ударили по Украине

Фото: РИА «Новости»

Российские войска поразили военные объекты на территории Украины крылатыми ракетами комплекса «Бастион». Удар нанесли военнослужащие Черноморского флота, сообщило Минобороны.

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» несли боевое дежурство в зоне проведения спецоперации. Разведка выявила объекты Вооруженных сил Украины. Военным отдали приказ нанести удар.

Военнослужащие дивизиона получили координаты цели и выдвинулись на позицию. Они развернули пусковые установки и нанесли несколько ударов крылатыми ракетами, попав точно в цель.

В интернете показали боевую работу отечественной самоходной артиллерийской установки 2С43 «Мальва». Военкоры сообщили, что с ее помощью нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области. По их словам, САУ хорошо показала себя во время испытаний, а затем в реальном бою.

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