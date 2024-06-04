Береговые ракетные комплексы «Бастион» поразили объекты ВСУ
Минобороны: ракетные комплексы «Бастион» Черноморского флота ударили по Украине
Российские войска поразили военные объекты на территории Украины крылатыми ракетами комплекса «Бастион». Удар нанесли военнослужащие Черноморского флота, сообщило Минобороны.
Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» несли боевое дежурство в зоне проведения спецоперации. Разведка выявила объекты Вооруженных сил Украины. Военным отдали приказ нанести удар.
Военнослужащие дивизиона получили координаты цели и выдвинулись на позицию. Они развернули пусковые установки и нанесли несколько ударов крылатыми ракетами, попав точно в цель.
В интернете показали боевую работу отечественной самоходной артиллерийской установки 2С43 «Мальва». Военкоры сообщили, что с ее помощью нанесли удары по объектам ВСУ в Харьковской области. По их словам, САУ хорошо показала себя во время испытаний, а затем в реальном бою.