Контрактникам из Татарстана повысили выплату до 3,1 миллиона рублей

Власти Татарстана повысили единовременную выплату контрактникам до 3,1 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Аппаратная» .

Из бюджета республики выплатят 2,7 миллиона рублей, еще 400 тысяч рублей предоставит Минобороны. Такое решение принял раис Татарстана Рустам Минниханов.

Помимо единовременной выплаты, участники спецоперации получают 210 тысяч денежного довольствия. Также контрактники из Татарстана могут попасть в Африканский корпус. До 10 августа у военных есть возможность пройти обучение и получить направление в подразделения БПЛА.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство дополнительно выделит Курской области почти 40 миллиардов рублей. Деньги направят на выплаты местным жителям, потерявшим свое имущество.