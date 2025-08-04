Курской области дополнительно выделят 40 млрд рублей

Правительство дополнительно направит Курской области почти 40 миллиардов рублей. Деньги пойдут на выплаты местным жителям, потерявшим свое имущество, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании .

Оставшиеся без имущества первой необходимости куряне продолжат получать выплаты в размере 65 тысяч рублей. Всего правительство распорядилось выделить на эти цели более 38,6 миллиарда рублей. Общий объем финансирования уже превысил 100 миллиардов рублей, добавил Мишустин.

«Для нас крайне важно помочь гражданам и предприятиям, где они трудятся. Чтобы люди, которые лишились жилья, как можно быстрее вернулись к нормальной жизни», — добавил он.

Также председатель правительства указал на важность максимально быстро доводить финансирование до жителей и организаций приграничных с Украиной областей.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о ликвидации «Корпорации развития региона». По его словам, она занималась несвойственными для нее функциями.