«Калашников» опубликовал видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э»
Концерн «Калашников» показал первый полет нового дрона-камикадзе «Куб-10Э». Видео опубликовали в Telegram-канале компании.
Дрон «КУБ-10Э» — новая модификация в линейке «КУБов», предназначенная для поражения поражения небронированной военной техники и БТР, командных пунктов, объектов ПВО и ПРО, радиотехнической разведки и РЭБ, тыловых и боевых объектов, самолетов или вертолетов вне укрытий на аэродромах базирования и других целей.
От предыдущих моделей новый ударный беспилотник отличается тем, что является дроном самолетного типа, и дальность его полета превышает показатели ранних версий.
«Комплекс можно применять в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, при ветре с порывами до 15 метров в секунду, в диапазоне температур окружающей среды (у поверхности земли) от -30°С до +40°С», — уточнили в компании.
Представители «Калашникова» отметили, что дроны «КУБ» эффективно применяются в зоне СВО и получают положительные отзывы. Их производство в этом году увеличили в 10 раз.
Ранее в Китае зафиксировали полет неизвестного истребителя, предположительно, шестого поколения. До этого КНР презентовала на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 новый истребитель-невидимку J-35A.