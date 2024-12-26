«Калашников» опубликовал видео первого полета нового дрона-камикадзе «КУБ-10Э»

Дрон «КУБ-10Э» — новая модификация в линейке «КУБов», предназначенная для поражения поражения небронированной военной техники и БТР, командных пунктов, объектов ПВО и ПРО, радиотехнической разведки и РЭБ, тыловых и боевых объектов, самолетов или вертолетов вне укрытий на аэродромах базирования и других целей.

От предыдущих моделей новый ударный беспилотник отличается тем, что является дроном самолетного типа, и дальность его полета превышает показатели ранних версий.

«Комплекс можно применять в любое время суток, в простых и сложных метеорологических условиях, при ветре с порывами до 15 метров в секунду, в диапазоне температур окружающей среды (у поверхности земли) от -30°С до +40°С», — уточнили в компании.

Представители «Калашникова» отметили, что дроны «КУБ» эффективно применяются в зоне СВО и получают положительные отзывы. Их производство в этом году увеличили в 10 раз.

Ранее в Китае зафиксировали полет неизвестного истребителя, предположительно, шестого поколения. До этого КНР презентовала на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 новый истребитель-невидимку J-35A.