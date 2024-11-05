Китай представит новый истребитель-невидимку J-35A

Китай на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 презентует новый истребитель-невидимку J-35A. Об этом заявил представитель отдела оснащения ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ню Вэньбо, его слова привело Центральное телевидение КНР.

Выставка откроется на следующей неделе в городе Чжухай, с 12 по 17 ноября.

Также на выставке покажут новый многофункциональный ударно-разведывательный беспилотник, ракетный комплекс Хун-19, а также для осмотра откроют грузовой отсек самолета Y-20.

«Теперь ВВС Китая будут обладать двумя истребителями-невидимками — J-20 и J-35A. Китай станет второй страной в мире, в распоряжении которой есть два стелс-истребителя, после США с F-22 и F-35», — добавил Вэньбо.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал усилить подготовку войск к войне.