Китайский авиапрорыв. В Сети появились кадры первого полета истребителя шестого поколения

В Китае зафиксировали полет неизвестного истребителя, предположительно, шестого поколения. Об этом сообщил Telegram-канал ImpNavigator .

Вероятно, речь идет об истребителе Baidi B-Type (или «Белом императоре»), прототип которого ранее показали на аэрокосмической выставке в Чжухае.

Этот боевой самолет разработали в рамках нацпроекта Nantianmen, целью которого назвали обеспечение технологического превосходства Китая не только в воздухе, но и в околоземном пространстве.

Истребитель, как утверждает разработчик, может разгоняться до сверхзвуковой скорости. Также он способен покидать атмосферу и успешно маневрировать даже в условиях низкой гравитации. Радарам трудно засечь этот самолет.

Китай на международной авиационно-космической выставке Airshow China 2024 ранее презентовал новый истребитель-невидимку J-35A.