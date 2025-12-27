«Ядерный щит» в приоритете. Путину представили новую 10-летнюю программу вооружения

Новая российская государственная программа вооружения на 2027–2036 годы сделает акцент на модернизации ядерной триады и создании комплексной системы ПВО. Об этом свидетельствуют материалы кремлевского совещания с президентом России Владимиром Путиным по этому вопросу.

Документ предусматривает усиление возможностей сухопутных войск и рост экспортного потенциала отечественного вооружения. В справке подчеркивается, что особое внимание будет уделено поддержанию и развитию ядерных сил.

Госпрограмма представляет собой 10-летний план развития и поддержания в готовности военной техники. Президент России утверждает такой документ один раз в пять лет.

Новая программа учитывает все актуальные и прогнозируемые угрозы безопасности страны. Ее параметры уже разработаны и будут утверждены в декабре 2025 года.

Основные задачи включают планомерное перевооружение армии с учетом современных вызовов. Программа охватывает широкий спектр перспективных вооружений и основана на опыте реальных боевых действий.

Ранее Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить дополнительные меры по развитию искусственного интеллекта в интересах национальной безопасности и обороны страны.