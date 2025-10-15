Рэпер Macan не пришел в военкомат в Москве

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) не пришел в сборный пункт военного комиссариата на Угрешской улице в Москве, сообщило РИА «Новости» . По данным агентства, журналисты ожидали появления артиста у здания военкомата утром 15 октября, однако он так и не пришел.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что Косолапов должен явиться в военкомат в этот день после прохождения медкомиссии. По данным канала, музыкант имеет категорию годности «А», его могут направить для службы, в том числе в десантные подразделения.

После появления информации о повестке Macan отменил ряд концертов — выступления в Уфе и Сургуте. Организаторы заявили, что шоу в Уфе остается в расписании, а концерт в Сургуте перенесен на другую дату, причины не уточняются.

6 октября артист сообщил, что действительно получил повестку и намерен пройти службу. В своем Telegram-канале он тогда заявил, что «никто не прятался и не задерживался» и пообещал пойти служить.