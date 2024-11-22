Разработчиков и создателей ракетной системы «Орешник» наградят

Создатели ракетной системы «Орешник» станут лауреатами государственных наград. Об этом на совещании с руководством Минобороны и представителями военно-промышленного комплекса заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил руководителей оборонных предприятий за напряженную и результативную работу, которая привела к значительному вкладу в укрепление безопасности России.

«Создатели ракетной системы „Орешник“, те, кто проектировал, организовывал производство новейшего комплекса, безусловно, будут представлены к государственным наградам», — заявил Путин.

Он добавил, что аналогов «Орешнику» нет ни в одной стране мира, что тоже имеет очень важное значение. Путин добавил, что по своим характеристикам новая ракетная система средней дальности сопоставима с оружием стратегического назначения.