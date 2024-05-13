Армия 13 мая 2024, 18:17 «Интересный шаг». Экс-глава Пентагона — о назначении Белоусова на пост главы МО России Экс-глава Пентагона Эспер счел назначение Белоусова «интересным шагом» РИА «Новости»

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Назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны России станет значимым событием. Таким мнением поделился бывший глава Пентагона Марк Эспер в интервью CNN.

По его словам, главным аргументом в смене министра стало движение России к военной экономике.

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«Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг», — подчеркнул Эспер.

Специальная операция изменила философию Минобороны России. На это указывает назначение Белоусова главой ведомства, отметил политолог Сергей Маркелов.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявлял, что на задачи оборонного комплекса необходимо смотреть шире.