Главе Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок службы, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Эту информацию подтвердили еще два собеседника издания, один из которых уточнил, что речь идет о продлении на пять лет.