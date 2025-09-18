Герасимову продлили срок службы
РБК: главе Генштаба Герасимову продлили срок службы
Главе Генерального штаба Вооруженных сил России Валерию Герасимову продлили срок службы, сообщил РБК со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. Эту информацию подтвердили еще два собеседника издания, один из которых уточнил, что речь идет о продлении на пять лет.
Герасимов имеет звание генерала армии. Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», с военнослужащим такого ранга по достижении предельного возраста могут заключать новый контракт на срок, определенный президентом.
Ранее «Ведомости» писали, что срок службы Герасимова, которому исполнилось 70 лет, «вероятно, продлен».
На этой неделе «Коммерсант» обратил внимание на его отсутствие на совместных учениях России и Белоруссии «Запад-2025» в Нижегородской области. Учения посетил Владимир Путин, которого сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, генерал Андрей Мордвичев, замглавы Минобороны Юнус-Бек Евкуров и помощник президента Алексей Дюмин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил отсутствие Герасимова необходимостью координации руководства военной операцией.