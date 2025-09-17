В Кремле объяснили отсутствие Герасимова на полигоне Мулино

Песков: Герасимова не было на полигоне Мулино, так как он координирует ход СВО

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов не посещал 16 сентября полигон Мулино, так как координирует ход специальной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Вы знаете, что идет специальная военная операция, и общую координацию руководства этой операции, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что президент Владимир Путин положительно оценил ход учений.

«В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», — сказал Песков.

Путин накануне посетил полигон Мулино, где примерил тепловизионные очки «Стрекоза». Они позволяют видеть на расстоянии до километра. Сейчас на полигоне проходит практическая фаза учений «Запад-2025».