В Кремле объяснили отсутствие Герасимова на полигоне Мулино

Песков: Герасимова не было на полигоне Мулино, так как он координирует ход СВО

Фото: РИА «Новости»

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов не посещал 16 сентября полигон Мулино, так как координирует ход специальной операции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

«Глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Вы знаете, что идет специальная военная операция, и общую координацию руководства этой операции, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Он добавил, что президент Владимир Путин положительно оценил ход учений.

«В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений», — сказал Песков.

Путин накануне посетил полигон Мулино, где примерил тепловизионные очки «Стрекоза». Они позволяют видеть на расстоянии до километра. Сейчас на полигоне проходит практическая фаза учений «Запад-2025».

