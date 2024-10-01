Генштаб пообещал не менять срок службы по призыву в России из-за СВО

Срок службы по призыву в России останется неизменным. Такое заявление в интервью «Красной звезде» сделал начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Текущая и прошлая призывные кампании никак не связаны с проведением спецоперации на Украине, ответил офицер на беспокойство родителей и призывников.
«Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде, привлекаться не будут. Срок службы по призыву останется неизменным», — сообщил Бурдинский.
Глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал приказ об осеннем призыве на воинскую службу в октябре–декабре. Тем же документом он уволил прошедших срочную службу военных.
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Белоусов приказал начать осенний призыв и уволил прошедших срочную службу солдат
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