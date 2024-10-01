Белоусов приказал начать осенний призыв и уволил прошедших срочную службу солдат

Министр обороны Андрей Белоусов подписал приказ № 590 — об осеннем призыве на воинскую службу в октябре–декабре. Тем же документом он уволил прошедших срочную службу военных, сообщила пресс-служба Минобороны.

Белоусов приказал провести призыв в октябре–декабре этого года россиян в возрасте от 18 до 30 лет, не находящихся в запасе.

«Уволить в соответствии с Федеральным законом с военной службы из Вооруженных сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек», — следует из текста документа.

Приказ министра объявят во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.

Указ об осеннем призыве подписал президент Владимир Путин. Ряды ВС России пополнят 133 тысячи призывников.