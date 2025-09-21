Генерал-полковника Александра Лапина уволили с военной службы, командующим Ленинградским военным округом назначен Евгений Никифоров. Об этом сообщил источник РБК .

Лапин займет должность помощника главы Татарстана. Официально эта информация не подтверждалась.

В 2022 году Лапин командовал Центральным военным округом и группировкой «Центр», позже его перевели на должность начальника Главного штаба. Затем он командовал войсками Ленинградского военного округа и возглавлял группировку «Север».

При генерале войска на этом направлении вели бои за Волчанск, а также занимались обороной и освобождением Курщины.

Ранее президент Владимир Путин снял с должности посла России в Австрии Дмитрия Любинского. Его назначили замминистра иностранных дел.