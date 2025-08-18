Посол России в Австрии стал замглавы МИД

Президент Владимир Путин снял Дмитрия Любинского с должности посла России в Австрии и тут же назначил его заместителем министра иностранных дел. Указы об этом опубликовали на сайте правовой информации.

Любинскому 57 лет. Окончил МГИМО как экономист-международник и связал свою жизнь с дипломатической службой, специализируясь на Германии и Австрии. Должность посла в Вене он занимал с 2015 года.

Другими указами Путин освободил Владимира Тарарова от должности посла в Анголе и Сан-Томе и Принсипи и назначил его на ту же должность в Мозамбике и Эсватини. Эта должность была вакантной с 11 мая 2014 года, когда на посту скоропостижно скончался Александр Суриков.

Имена новых глав дипломатических миссий в Вене и Луанде объявят позднее.

В прошлый раз Путин сменил посла 25 июля: тогда главой дипмиссии в Польше вместо Сергея Андреева стал Георгий Михно.