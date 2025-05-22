Генерал Мордвичев занял пост главкома Сухопутных войск

Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев заступил на должность главнокомандующего Сухопутными войсками. О кадровых перестановках в Минобороны сообщила «Красная звезда» .

Министр обороны России Андрей Белоусов передал Мордвичеву штандарт. Он отметил, что генерал проявил свой талант военачальника в ходе спецоперации.

Именно под командованием Мордвичева войска группировки «Центр» достигли серьезных успехов в зоне СВО. После освобождения Авдеевки ему вручили медаль «Золотая Звезда».

Белоусов также выразил уверенность в том, что в новом качестве генерал-полковник достойно продолжит нести службу.

Андрей Мордвичев сменил на новой должности генерала армии Олега Салюкова. Неделю назад президент России Владимир Путин назначил его заместителем секретаря Совета безопасности. Салюков занимал пост главкома Сухопутными войсками с 2019 года.