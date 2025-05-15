Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза

Путин назначил Салюкова замсекретаря Совбеза, освободив от занимаемой должности

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назначил заместителем секретаря Совета безопасности Олега Салюкова. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

«Назначить заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Олега Леонидовича Салюкова, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе.

С 2014 года Салюков занимал пост главнокомандующего Сухопутными войсками, а также командовал торжественными парадами на Красной площади на 9 мая в Москве, в том числе и почти неделю назад.

Ранее стало известно, что в России под председательством секретаря Совета Сергея Шойгу с 27 по 29 мая состоится XIII международная встреча курирующих вопросы безопасности чиновников. Совбез России пригласил на мероприятие 20 международных организаций и представителей 150 стран.

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