Путин назначил Салюкова заместителем секретаря Совбеза

«Назначить заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации Олега Леонидовича Салюкова, освободив его от занимаемой должности», — указано в документе.

С 2014 года Салюков занимал пост главнокомандующего Сухопутными войсками, а также командовал торжественными парадами на Красной площади на 9 мая в Москве, в том числе и почти неделю назад.

Ранее стало известно, что в России под председательством секретаря Совета Сергея Шойгу с 27 по 29 мая состоится XIII международная встреча курирующих вопросы безопасности чиновников. Совбез России пригласил на мероприятие 20 международных организаций и представителей 150 стран.