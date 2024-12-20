Белоусов и Шойгу простились с генералом Кирилловым

На прощальную церемонию приехали глава Минобороны Андрей Белоусов и секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Ранее сокурсник Кириллова Дмитрий Кучин рассказал, что офицер никогда не был заносчивым и всегда принимал только справедливые решения. Во время учебы они оба были в звании сержантов, но Кириллов числился заместителем командира взвода, поэтому все воспринимали его как начальника. В общении с ним не было никаких сложностей: несмотря на свой статус, Кириллов оставался понимающим и справедливым человеком.

Начальник войск РХБЗ погиб 17 декабря во время взрыва заминированного самоката около дома на Рязанском проспекте в Москве. Следователи завели уголовное дело. На следующий день после ЧП задержали подозреваемого в случившемся. Им оказался уроженец Узбекистана, его обвинили в теракте, убийстве и незаконном обороте оружия. Мужчину отправили в СИЗО на один месяц и 30 дней.