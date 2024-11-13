ГД приняла закон об ответственности добровольцев за утрату и порчу имущества
Госдума приняла закон о материальной ответственности добровольцев за утрату либо порчу выданного имущества. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно закону, добровольцы понесут материальную ответственность соразмерно причиненному ущербу. Однако она составит не более одного месячного оклада вместе с надбавкой за выслугу лет.
Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый замглавы комитета Андрей Красов, а также руководитель думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
Ранее комитет Госдумы одобрил закон об оформлении ДТП через «Госуслуги». Водители смогут чаще оформлять европротоколы без привлечения сотрудников ГАИ.
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