Фото генерала Суровикина с голым торсом и спортивным снарядом появилось в Сети

Генерала армии и Героя России Сергея Суровикина сфотографировали с обнаженным торсом во время занятий спортом. Фотографию опубликовали в Telegram-канале Colonelcassad .

Подписчики канала оценили физическую форму генерала. Также комментаторы начали строить предположения, когда Суровикин вернется из Африки, где он служит в данное время.

Сообщение о нахождении генерала в Африке появилось в октябре прошлого года. Знакомый генерала рассказал, что Суровикин на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. Генерал пропал из публичного поля в октябре 2023 года после того, как покинул пост командующего ВКС.