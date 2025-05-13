Фото генерала Суровикина с голым торсом и спортивным снарядом появилось в Сети

Генерала армии и Героя России Сергея Суровикина сфотографировали с обнаженным торсом во время занятий спортом. Фотографию опубликовали в Telegram-канале Colonelcassad.
«Генерал Суровикин держит форму. В здоровом теле — здоровый дух», — отметил в публикации автор канала эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
Подписчики канала оценили физическую форму генерала. Также комментаторы начали строить предположения, когда Суровикин вернется из Африки, где он служит в данное время.
Сообщение о нахождении генерала в Африке появилось в октябре прошлого года. Знакомый генерала рассказал, что Суровикин на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. Генерал пропал из публичного поля в октябре 2023 года после того, как покинул пост командующего ВКС.
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