Появились фотографии генерала Суровикина в Африке

Ura.ru опубликовало новые фото генерала Суровикина в его день рождения

Герою России генералу армии Сергею Суровикину исполнилось 58 лет. Ura.ru опубликовало новые фото военачальника и приоткрыло завесу тайны, где он сейчас находится.

«Сергей Владимирович на очередном спецзадании в Африке, представляет интересы государства. С ним все в порядке», — сообщил изданию знакомый генерала. Он и предоставил кадры, сделанные несколько дней назад.

В октябре прошлого года командующим ВКС вместо Суровикина назначили генерал-полковника Виктора Афзалова. Сам же Суровикин надолго пропал из публичного поля.

В мае появились слухи, что он приезжал в Москву и посещал Кремль, но они не подтвердились. Ролик, который выдавали за доказательство приезда генерала, как оказалось, сняли за полгода до этого.