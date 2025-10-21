Эрнст сравнил «Орешник» с конфетами

Эрнст — об «Орешнике»: у кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты

Ракетный комплекс «Орешник» стал одним из культурных образов России. Стране следует гордиться и продвигать свои достижения, заявил на пленарной сессии форума «Сделано в России» генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Запись выступления вышла в эфире его телеканала .

По словам Эрнста, выставочный образец ракетного комплекса произвел на публику правильное впечатление. Те, кто сомневался в его мощи, изменили мнение.

«У кого хорошие ракеты, у того хорошие конфеты. Поэтому мне представляется, что нам надо перестать скромничать и то, что у нас находится на мировом уровне, необходимо без лишних сомнений показывать и гордиться этим», — призвал журналист.

Ранее уменьшенная копия «Орешника» появилась в кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко. К концу 2025 года ракетный комплекс разместят в республике.