Электронные ракетные пуски провели во время учений нестратегических ядерных сил

Электронные ракетные пуски по условным целям противника провели российские военные во время второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Бойцы отработали учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район.

Прошла также работа в море. Экипажи выходили в определенные районы для патрулирования.

«Ранее были отработаны задачи по получению специальных учебных боеприпасов для снаряжения ракет-носителей морского и наземного базирования», — добавили в оборонном ведомстве.

Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил 11 июня. В них примут участие и белорусские военные. Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники двух стран.

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал учения адекватной реакцией на действия Запада. Нестратегическое ядерное оружие может применяться не только для уничтожения боевых кораблей и аэродромов тактической авиации, но и против крупных группировок войск, уточнил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.