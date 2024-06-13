Электронные ракетные пуски провели во время учений нестратегических ядерных сил
МО: на учениях нестратегических ядерных сил провели электронные ракетные пуски
Электронные ракетные пуски по условным целям противника провели российские военные во время второго этапа учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Бойцы отработали учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район.
Прошла также работа в море. Экипажи выходили в определенные районы для патрулирования.
«Ранее были отработаны задачи по получению специальных учебных боеприпасов для снаряжения ракет-носителей морского и наземного базирования», — добавили в оборонном ведомстве.
Россия начала второй этап учений нестратегических ядерных сил 11 июня. В них примут участие и белорусские военные. Цель учений — поддержание готовности личного состава и техники двух стран.
Секретарь Совбеза Сергей Шойгу назвал учения адекватной реакцией на действия Запада. Нестратегическое ядерное оружие может применяться не только для уничтожения боевых кораблей и аэродромов тактической авиации, но и против крупных группировок войск, уточнил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.