Вооруженные силы России получили модернизированные корректируемые авиабомбы (КАБ), которые помогут изменить ход боевых действий. Об этом в интервью KP.RU сообщил конструктор и кандидат технических наук Игорь Васильев.

Он отметил, что КАБ-500С станут символом технологического прорыва в разработке российской авиационной техники. В западных СМИ это оружие называли «Царь-бомбой».

«В ходе боевых действий КАБы показывают огромный потенциал и эффективность при поражении целей противника. Это оружие открывает нам дорогу к победе», — сказал Васильев.

Разработчики оснастили бомбу модулем планирования и коррекции траектории. Также к КАБ есть система спутниковой навигации, что позволяет поражать цели на расстоянии до 200 километров.

Современные версии КАБ-500 и КАБ-1500 активно применяют для уничтожения вражеских укреплений, техники и складов. Один удар такой бомбой может полностью уничтожить укрепленный опорный пункт размером 100 на 100 метров.

Ранее сообщалось, что ВС России впервые атаковали Одесскую область новыми бомбами. Предварительно, реактивные снаряды прилетели в морской торговый порт.