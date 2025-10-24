Новые реактивные авиабомбы впервые ударили по Одесской области

Mash: реактивные авиабомбы ударили по морскому торговому порту под Одессой

Одесскую область впервые атаковали новые реактивные бомбы. Предварительно, снаряды прилетели в крупнейший морской торговый порт — ключевой хаб для перевозок нефти, зерна и прочей логистики, сообщил Telegram-канал Mash .

«По данным украинских мониторинговых каналов, бомба пролетела Николаевскую область, Тендеровскую косу, сменила траекторию и атаковала объект в районе Черноморска в Одесской области», — указали авторы поста.

Предварительно, речь идет о УМПБ-5 — авиабомбах с реактивным двигателем и усовершенствованной системой навигации, благодаря которой они могут лететь на расстояние до 200 километров.

Главные отличия — переработанный корпус, оснащенный аэродинамическими крыльями. Инженеры увеличили топливный объем под движок и усилили навигационным модуль.

Ранее ВС России с помощью ФАБ-500 уничтожил группу украинского спецназа и наемников в ДНР.