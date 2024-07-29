День ВМФ в Петербурге завершили салютом с пляжа Петропавловской крепости

Фото: Freepik

Празднование Дня Военно-морского флота в Петербурге закончилось салютом с пляжа Петропавловской крепости. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Ленинградского военного округа.

«В Санкт-Петербурге с Большого пляжа Петропавловской крепости дали торжественный артиллерийский салют в ознаменование Дня Военно-морского флота», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что салют запустили из 12 фейерверочных установок, каждая из которых состояла из шести модулей разного калибра.

Курсанты военной артиллерийской академии с периодом в 30 секунд сделали 30 салютных залпов. Каждому из них дали особое наименование.

Ранее стало известно, как отпраздновали День Военно-морского флота на берегу Оки в Коломне. На набережной Дмитрия Донского прошел торжественный марш, где поучаствовали подразделения Коломенского гарнизона.

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