Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из блока навигационной системы одного из украинских дронов, сбитых в воздушном пространстве Новгородской области ночью 29 декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В ходе технической экспертизы блока навигационной системы представителям российских спецслужб удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием», — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что расшифровка маршрутизации показала, что целью атаки украинских БПЛА являлся один из объектов резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области.

«Материалы по установленным каналам передадут американской стороне», — добавили в пресс-службе.

До этого представители служб нацбезопасности США заявили журналистам, что боевики ВСУ якобы не атаковали резиденцию Путина.