Бронежилет российского производства «Оберег» выдержал пулеметный обстрел

Бронежилет «Оберег», разработанный тульским заводом «Октава», успешно прошел испытания, подтвердив свою эффективность в условиях огневого воздействия. Об этом сообщила пресс-служба государственной корпорации «Ростех».

Бронежилет отлично справился с очередью из пулемета, не пропустив патроны. Во время испытаний он продемонстрировал устойчивость к обстрелу боеприпасами калибра 7,62 на 54 миллиметра.

Инженеры, занимавшиеся разработкой средств индивидуальной защиты, обеспечили значительный запас прочности, который превышает требования действующих стандартов.

Ранее стало известно о передаче новосибирским авиазаводом имени Чкалова новой партии современных боевых самолетов Су-34 в войска. Их сконструировали в рамках производственной программы текущего года, самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний.