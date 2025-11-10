В некоторых регионах начали набирать резервистов для охраны объектов от БПЛА

В 20 российских регионах начли набирать добровольцев для защиты особо важных объектов от беспилотников и диверсий. Об этом сообщил «Коммерсант» .

По его данным, резервисты будут охранять предприятия ТЭК и НПЗ.

Издание отметило, что на период службы резервисты получат статус военнослужащего со всеми льготами, социальными гарантиями и выплатами, при этом их размер будет зависеть от региона и характера службы.

Согласно проекту Минобороны, кандидаты должны иметь категорию годности по здоровью не ниже B, минимальное образование в девять классов, а также отсутствие судимости. Возрастные ограничения будут варьироваться в зависимости от воинского звания: для солдат и сержантов — до 50 лет, для младших и старших офицеров — до 60–65 лет.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о направлении резервистов на специальные сборы для защиты объектов энергетики, транспорта и других спецобъектов на территории региона прописки. Порядок проведения специальных сборов определит правительство.