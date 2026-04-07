Белоусов заявил об интересе регионов к Московскому единому центру призыва

Открытым в Москве Единым центром призыва заинтересовались 47 регионов. С таким заявлением выступил министр обороны Андрей Белоусов, посетивший новое здание на улице Яблочкова. Видео из комиссариата опубликовала пресс-служба Минобороны.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что создание единых центров призыва в регионах начнут после окончания специальной военной операции

«Главное достоинство здесь состоит в том, что практически все автоматизировано и оцифровано. Четко продумана маршрутизация, что делает удобным для человека пройти все необходимые процедуры», — заявил Белоусов.

Вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным министр прошел по новому зданию Единого центра призыва и отметил его оснащенность.

«Сорок семь регионов страны уже выразили желание перенять опыт Москвы по проекту, реализованному совместно с Минобороны», — добавил Белоусов.

Начиная с этого года призыв на срочную службу стал круглогодичным, но при этом сроки отправки новобранцев в части оставили без изменений: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Как пояснил начальник Главного организационно-мобилизационного управления генерал-полковник Евгений Бурдинский, в круглогодичный призыв включили работу медицинских комиссий, психологический отбор потенциальных призывников и заседания комиссий.