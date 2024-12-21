Белоусов высоко оценил роль народного ОПК в снабжении войск России

Народный ОПК поставил российской армии более 65 видов изделий. Об этом на итоговом заседании технического совета Минобороны и Народного фронта заявил глава ведомства Андрей Белоусов

Министр высоко оценил поставленные изделия и отметил, что народный ОПК сильно облегчает работу ведомства, позволяя сократить сроки на разработку и развитие военных изделий.

Белоусов отметил, что благодаря сотрудничеству армии и граждан в войска поступили 31 вид БПЛА, восемь наземных робототехнических комплексов и несколько видов средств радиоэлектронной разведки. Также российские военные получили 20 систем РЭБ и четыре вида безэкипажных катеров.

Во ходе выступления глава Минобороны сообщил, что многие гражданские производители увеличили объемы производства. К примеру, по беспилотникам, в том числе FPV-дронам, — до 40 тысяч изделий в месяц. Он добавил, что у малых конструкторских бюро и гражданских производителей для армии закупили более 100 тысяч изделий.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российская армия выполнила все поставленные на 2024 год задачи.